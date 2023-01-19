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36 минут назад

В США не увидели смысла передавать Украине танки Abrams

Lenta.ru

США пока не видят смысла передавать Украине танки Abrams. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

В США не увидели смысла передавать Украине танки Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, на данном этапе все упирается в проблемы с обслуживанием этих танков и высокой стоимостью на их поддержание в боеспособном состоянии.

Ранее со схожим заявлением выступил замминистра обороны по политическим делам Колин Кол.

«Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель», — пояснил он.

19 января бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл объяснил, что Abrams является прожорливым танком. По его словам, эта машина расходует на 50 процентов больше топлива, чем любой из его европейских аналогов.

Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.

Армия,Шон Белл,Пентагон,
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