В США не увидели смысла передавать Украине танки Abrams

США пока не видят смысла передавать Украине танки Abrams. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

По ее словам, на данном этапе все упирается в проблемы с обслуживанием этих танков и высокой стоимостью на их поддержание в боеспособном состоянии.

Ранее со схожим заявлением выступил замминистра обороны по политическим делам Колин Кол.

«Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель», — пояснил он.

19 января бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл объяснил, что Abrams является прожорливым танком. По его словам, эта машина расходует на 50 процентов больше топлива, чем любой из его европейских аналогов.