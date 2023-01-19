Возле Гавайев заметили российский корабль-разведчик

Береговая охрана США ведет наблюдение за российским судном около Гавайских островов, так как считает его кораблем-разведчиком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Береговая охрана США Береговая охрана США

В ведомстве уточнили, что пограничники на протяжении последних нескольких недель ведут наблюдение за российским кораблем у побережья Гавайев. Они полагают, что он выполняет разведывательную миссию.

Уточняется, что береговая охрана взаимодействует с оборонным ведомством США и следит за соблюдением соответствующих норм международного права.