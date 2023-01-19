В НАТО оценили угрозу прямого столкновения с Россией

Угроза конфликта Североатлантического альянса с Россией сохранится, независимо от исхода противостояния на Украине, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции, поэтому угроза не исчезает», - подчеркнул Бауэр.

Ранее Бауэр сообщил, что в конфликте на Украине сложилась необычная комбинация «старого и нового». Он пояснил, что траншейные бои, характерные для Первой мировой войны, сочетаются с применением дронов и другой новейшей техники.