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31 минуту назад

В НАТО оценили угрозу прямого столкновения с Россией

Илья Родин

Угроза конфликта Североатлантического альянса с Россией сохранится, независимо от исхода противостояния на Украине, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом пишет РИА «Новости».

В НАТО оценили угрозу прямого столкновения с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции, поэтому угроза не исчезает», - подчеркнул Бауэр.

Ранее Бауэр сообщил, что в конфликте на Украине сложилась необычная комбинация «старого и нового». Он пояснил, что траншейные бои, характерные для Первой мировой войны, сочетаются с применением дронов и другой новейшей техники.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, в свою очередь, рассказал, что украинский конфликт показал планете значительно возросшую роль информационного противоборства, а также космоса.

Армия,Роб Бауэр,
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