НАТО: конфликт на Украине показал ключевую роль космоса

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине показал миру высокую роль информационной войны и космоса. Об этом сообщает ТАСС.
«Этот конфликт продемонстрировал, что военная сила не является единственной, есть другие уровни <…>, мы видим ключевую роль информационной составляющий, кибернетической, а также космической. И мы должны принимать во внимание роль негосударственных игроков, которые играют значительную роль, например в космосе», – сказал Каволи во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи начальников генеральных штабов альянса и стран-партнеров.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр также подчеркнул, что конфликт на Украине является «комбинацией старого и нового».
«Эта война – это комбинация очень старого и очень нового. Мы видим старую траншейную войну 1914-1918 годов с огромным расходом снарядов, дополненную новейшими беспилотниками, информационным и компьютерным противостоянием», – отметил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности.