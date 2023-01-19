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24 минуты назад

В НАТО заявили, что конфликт на Украине показал значимость космоса и информационной войны

Елена Прошина

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине показал миру высокую роль информационной войны и космоса. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО: конфликт на Украине показал ключевую роль космоса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Этот конфликт продемонстрировал, что военная сила не является единственной, есть другие уровни <…>, мы видим ключевую роль информационной составляющий, кибернетической, а также космической. И мы должны принимать во внимание роль негосударственных игроков, которые играют значительную роль, например в космосе», – сказал Каволи во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи начальников генеральных штабов альянса и стран-партнеров.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр также подчеркнул, что конфликт на Украине является «комбинацией старого и нового».

«Эта война – это комбинация очень старого и очень нового. Мы видим старую траншейную войну 1914-1918 годов с огромным расходом снарядов, дополненную новейшими беспилотниками, информационным и компьютерным противостоянием», – отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности.

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