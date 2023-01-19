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1 час назад

Польша анонсировала отправку Украине советских зенитных орудий С-60

Елена Прошина

Польша заявила о расширении пакета военной помощи украинским военным. Варшава решила передать Киеву советские зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч снарядов к ним, сообщает РИА Новости.

Польша анонсировала отправку Украине советских орудий С-60
Фото: WikipediaWikipedia

«Новая помощь Польши Украине состоит из зенитно-артиллерийских комплексов С-60 с 70 тысячами боеприпасов», - говорится в сообщении.

Напомним, что С-60 был разработан в середине 1940-х годов. Автоматическая пушка комплекса позволяет поражать цели на высоте до 5 тысяч метров. Практическая скорострельность на уровне 70 выстрелов в минуту позволяет поражать цели, летящие со скоростью до 300 метров в секунду.

Кроме того, С-60 применяется для стрельбы по наземным целям. Снаряды калибра 57 миллиметров могут поражать легкобронированную технику.

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