Польша анонсировала отправку Украине советских орудий С-60

Польша заявила о расширении пакета военной помощи украинским военным. Варшава решила передать Киеву советские зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч снарядов к ним, сообщает РИА Новости .

Напомним, что С-60 был разработан в середине 1940-х годов. Автоматическая пушка комплекса позволяет поражать цели на высоте до 5 тысяч метров. Практическая скорострельность на уровне 70 выстрелов в минуту позволяет поражать цели, летящие со скоростью до 300 метров в секунду.