Украинский танкист назвал мусором используемую против России технику ВСУ

Украинские военные устали воевать на устаревшей технике советских времен. Как заявил изданию The Times один из танкистов, эта техника - "мусор", который постоянно приходится чинить, в то время как танки ВС России вызывают у бойцов ВСУ страх.

Как рассказали военные, они сталкиваются с тем, что их боевые танки Т-62 в Артемовске (Бахмуте) в ДНР не заводятся. На некоторых воевали в Афганистане 40 лет назад.

"Почему все время одно и то же, почему всегда мы на передовой с этой дрянью?" - спросил военный у своего командира.

Он уточнил, что танки порой могут завестись, но на поле боя глохнут без видимых причин.

При этом один из сержантов рассказал, что самым страшным для него был момент, когда он встретился с русским танком, когда не ожидал этого, на удалении 45 метров.