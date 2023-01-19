Готовивший покушение на замглавы Херсонской области диверсант признал вину

Украинский диверсант, участвовавший в подготовке покушения на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Из его показаний следует, что он должен был заложить взрывное устройство и привести его в действие.

Вместе с ним были задержаны еще пять человек, готовивших покушение. Они рассказали, что их курировал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и показали местоположение трех тайников с оружием, оборудованные на территории региона.

По делу арестованы их пособники из числа местного населения, которые передавали противнику сведения о передвижении российских войск.