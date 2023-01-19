Кадыров ответил депутату Соболеву на слова о небритых солдатах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слова депутата комитета по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева о запрете для солдат носить бороды.
«Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьёз уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего, и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк», — заявил Кадыров.
Он добавил, что 99,9% бойцов из Чечни носят бороду согласно сунне. Они ухаживают и следят за растительностью на лице также и в зоне спецоперации.
Депутат Соболев в беседе с РБК объяснял, по какой причине в российской армии запрещено носить бороду и персональные гаджеты.
Соболев назвал такие правила элементарными требованиями воинской дисциплины. Все эти требования прописаны в уставе воинской службы.