Кадыров ответил депутату Соболеву на слова о небритых солдатах

«Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьёз уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего, и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк», — заявил Кадыров.