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56 минут назад

Молдавия запросила у союзников системы ПВО

ТАСС

Молдавия запросила у своих союзников системы противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного наблюдения, стремясь укрепить свое положение в условиях продолжительного конфликта на Украине. Об этом сообщила в четверг агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе президент Молдавии Майя Санду.

Молдавия запросила у союзников системы ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны", - сказал она.

Президент добавила, что Украина по-прежнему должна оставаться в приоритете международной помощи, однако Молдавия также "надеется получить некоторые" системы. Перечень стран, у которых Молдавия запросила системы ПВО и воздушного наблюдения, не приводится.

Около 80 кг взрывчатки обнаружили в упавшем в Молдавии фрагменте ракеты

Санду добавила, что ее стране, как и в прошлом году, потребуется около $650 млн бюджетной поддержки, чтобы защитить население от инфляции.

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