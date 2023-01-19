Молдавия запросила у союзников системы ПВО

Молдавия запросила у своих союзников системы противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного наблюдения, стремясь укрепить свое положение в условиях продолжительного конфликта на Украине. Об этом сообщила в четверг агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе президент Молдавии Майя Санду.

"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны", - сказал она.

Президент добавила, что Украина по-прежнему должна оставаться в приоритете международной помощи, однако Молдавия также "надеется получить некоторые" системы. Перечень стран, у которых Молдавия запросила системы ПВО и воздушного наблюдения, не приводится.