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13 минут назад

Лондон поставит Киеву несколько сотен ракет

Lenta.ru

Лондон собрался поставить Киеву несколько сотен ракет, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит Reuters.

Лондон поставит Киеву сотни ракет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, которые будут невероятно важны для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя», — сказал глава ведомства.

Ранее шведские власти решили выделить украинской стороне дополнительную военную помощь. Правительство страны направит Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer, а также несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) Type 90.

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До этого во Франции задумались о поставках Киеву собственных танков Leclerc. Отмечается, что власти еще не согласовали этот шаг.

Армия,Бен Уоллес,
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