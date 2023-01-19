Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову после признания бизнесмена

Пресненский районный суд Москвы 6 февраля в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к экс-главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом). Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Калой Ахильгов, представлявший в суде интересы Венедиктова.

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"Мной подано заявление о пересмотре дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Оно принято судом и будет рассмотрено 6 февраля", - сказал адвокат.

Он пояснил, что ранее суд признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что "Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнер", однако с тех пор истец сам в интервью подтвердил, что является основателем и руководителем этой военной организации.

"Мы просим в связи со вновь открывшимися обстоятельствами отменить прежнее решение суда", - отметил адвокат.

ТАСС пока не располагает комментарием Пригожина.