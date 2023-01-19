Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову после признания бизнесмена

Пресненский районный суд Москвы 6 февраля в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к экс-главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом). Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Калой Ахильгов, представлявший в суде интересы Венедиктова.
"Мной подано заявление о пересмотре дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Оно принято судом и будет рассмотрено 6 февраля", - сказал адвокат.
Он пояснил, что ранее суд признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что "Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнер", однако с тех пор истец сам в интервью подтвердил, что является основателем и руководителем этой военной организации.
"Мы просим в связи со вновь открывшимися обстоятельствами отменить прежнее решение суда", - отметил адвокат.
ТАСС пока не располагает комментарием Пригожина.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" за размещение ложной информации о специальной военной операции на Украине, "Эхо Москвы" отключили от эфира. 3 марта совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.