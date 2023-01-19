Военкомат на Украине призвал граждан прийти без получения повесток

Военкомат в Николаевской области Украины призвал мужчин от 18 до 60 лет прийти без получения повесток. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Граждане Украины должны выполнить свой долг и, не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания», — сказано в сообщении.

Военкомат пригрозил украинцам раздачей повесток на улицах. Это объяснили отсутствием соответствующего запрета в законах республики. Также в правоохранительные органы были направлены данные по всем гражданам Украины, которые не пришли по повесткам, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.