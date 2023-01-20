В Минобороны России заявили о взятии под контроль села Клещеевка в ДНР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков по ходу брифинга сообщил, что на Донецком направлении штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке ВС РФ смогли взять под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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«Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной Республике», — отметил представитель российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль село Лобковое в Запорожской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.