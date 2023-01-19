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9 минут назад

Зеленский назвал слабое место в обороне Украины

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский назвал системы противовоздушной обороны «слабым местом» для страны. Его словам приводит РИА Новости.

Зеленский назвал слабое место в обороне Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Air defense system (система противовоздушной обороны – прим. ред.) – это слабое место у нас», — сказал Зеленский.

В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.

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Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва планирует передать Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки. Польский лидер Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

До этого президент Украины говорил, что премьер Италии Джорджа Мелони проинформировала его о ведущихся в стране обсуждениях по поводу передачи Киеву систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выразил Мелони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины, а также за выделение дополнительных 10 млн евро в виде помощи со стороны правительства Италии.

Армия,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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