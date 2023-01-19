Зеленский назвал слабое место в обороне Украины

В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва планирует передать Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки. Польский лидер Анджей Дуда , в свою очередь, заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

До этого президент Украины говорил, что премьер Италии Джорджа Мелони проинформировала его о ведущихся в стране обсуждениях по поводу передачи Киеву систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выразил Мелони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины, а также за выделение дополнительных 10 млн евро в виде помощи со стороны правительства Италии.