Зеленский назвал слабое место в обороне Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал системы противовоздушной обороны «слабым местом» для страны. Его словам приводит РИА Новости.
«Air defense system (система противовоздушной обороны – прим. ред.) – это слабое место у нас», — сказал Зеленский.
В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва планирует передать Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки. Польский лидер Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
До этого президент Украины говорил, что премьер Италии Джорджа Мелони проинформировала его о ведущихся в стране обсуждениях по поводу передачи Киеву систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выразил Мелони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины, а также за выделение дополнительных 10 млн евро в виде помощи со стороны правительства Италии.