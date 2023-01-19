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30 минут назад

В Херсонской области задержали двух информаторов ВСУ

ТАССиещё 2

Полицейские задержали в Херсонской области двух информаторов ВСУ, передававших украинской стороне сведения о перемещении российских войск. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Херсонской области задержали двух информаторов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Геническе оперативники выявили, что 32-летний местный житель неоднократно информировал ВСУ о перемещении российских военных. 11 января он был задержан. В его смартфоне обнаружена переписка, подтверждающая передачу сведений о расположении личного состава, техники, блокпостов военнослужащему ВСУ. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Через два дня после этого полицейские установили личность другого вероятного пособника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пособником оказался 38-летний житель села Коханы Скадовского района. "Осознав, что от его действий могли погибнуть российские военнослужащие, мужчина принял решение написать явку с повинной. Он признался, что с марта прошлого года около 10 раз переслал сведения о перемещении и дислокации российских военных и координаты военных объектов. Сообщения он отправлял знакомому, имеющему отношение к ВСУ", - сообщили в ГУ МВД.

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