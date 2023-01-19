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1 час назад

В Литве заявили, что поставки танков Киеву ограничены необходимостью обучать военных

Газета.Ruиещё 2

Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что поставки танков Киеву ограничены необходимостью обучать военных. Об этом он сообщил в эфире радио LRT.

В Литве рассказали, чем ограничены поставки танков Киеву
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, объем поставок также ограничивается необходимостью стран НАТО обеспечивать собственную безопасность.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовали совместное заявление, в котором призвали ряд стран, в том числе ФРГ, представить Киеву немецкие танки Leopard 2.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках танков на Украину. Агентство Reuters отмечало, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует повлиять на нового главу минобороны Германии Бориса Писториуса в вопросе передачи танков Киеву.

Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен предоставить Украине танки Leopard 2, если Соединенные Штаты согласятся на поставки Киеву танков Abrams.

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