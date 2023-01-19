В Литве рассказали, чем ограничены поставки танков Киеву

Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что поставки танков Киеву ограничены необходимостью обучать военных. Об этом он сообщил в эфире радио LRT.

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По его словам, объем поставок также ограничивается необходимостью стран НАТО обеспечивать собственную безопасность.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовали совместное заявление, в котором призвали ряд стран, в том числе ФРГ, представить Киеву немецкие танки Leopard 2.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках танков на Украину. Агентство Reuters отмечало, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует повлиять на нового главу минобороны Германии Бориса Писториуса в вопросе передачи танков Киеву.