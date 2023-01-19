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1 час назад

Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

ТАССиещё 2

Населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью контролируется подразделениями ЧВК "Вагнер".

Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки под Артемовском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута [украинское название города Артемовска], полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении. - Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли".

Армия,Евгений Пригожин,
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