Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки под Артемовском

"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута [украинское название города Артемовска], полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении. - Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли".