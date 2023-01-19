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35 минут назад

США устроили слежку за российским кораблем-разведчиком

Елена Прошина

Береговая охрана США несколько недель следила за движением российского судна-разведчика у побережья Гавайских островов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Fox News.

США устроили слежку за российским кораблем-разведчиком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, во время слежения, там увидели и другие военные корабли под иностранным флагом.

«В рамках наших ежедневных операций мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и возможностей совместных агентств», — заявил глава внешнеполитического ведомства, командующий Дэйв Милн.

Ранее российские самолеты или корабли уже видели у берегов Аляски и Канады. В 2021 году глава Северного командования США, генерал ВВС Глен Ван Херк заявил, что самолеты РФ постоянно кружат у Аляски.

По его словам, российские военные используют сразу несколько видов самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски и совершают несколько заходов. Виз-за этого процесс их перехвата усложнился.

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