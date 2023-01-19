СМИ рассказали о контактах главы ГУР Украины с американской разведкой

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов завел знакомства с представителями американской разведки во время лечения в США от боевого ранения. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как уточняется, это произошло за несколько лет до начала спецоперации на Украине. Буданов попал в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Там же находились представители разведки США и со временем Буданов заработал репутацию «надежного собеседника» и «противовеса» российскому влиянию в СБУ.

Напомним, Буданов возглавил украинскую разведку в августе 2020 года. По словам президента Владимира Зеленского, назначение Буданова связано с «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».