Пентагон объяснил отказ поставлять Украине танки Abrams

США на данный момент не считают необходимым поставлять Украине танки Abrams из-за высокой стоимости обслуживания этой техники. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Abrams - это танки, которые требуют реактивного топлива. <...> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне", - сказала она.

По словам представителя Пентагона, США пока не собираются расширять программу подготовки украинских военных, стартовавшую на прошлой неделе в Германии, за счет включения в нее обучения эксплуатации американских танков.

"В настоящее время я не ожидаю, что в нее будут включены танки или другая техника", - сказала она.

Ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Как уточнило издание, американский лидер в разговоре однозначно не подтвердил планы США о передаче Abrams Украине.