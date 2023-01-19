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1 час назад

В США заявили, что пока не считают нужным поставлять Украине танки Abrams

ТАССиещё 9

США на данный момент не считают необходимым поставлять Украине танки Abrams из-за высокой стоимости обслуживания этой техники. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон объяснил отказ поставлять Украине танки Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Abrams - это танки, которые требуют реактивного топлива. <...> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне", - сказала она.

По словам представителя ведомства, Германия сама вольна решать, какую помощь оказывать Украине.

"Мы делаем, что можем для поддержки Украины в их потребностях", - отметила Сингх.

По словам представителя Пентагона, США пока не собираются расширять программу подготовки украинских военных, стартовавшую на прошлой неделе в Германии, за счет включения в нее обучения эксплуатации американских танков.

"В настоящее время я не ожидаю, что в нее будут включены танки или другая техника", - сказала она.

Страны НАТО согласовали "беспрецедентный пакет" военной помощи Киеву

Ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Как уточнило издание, американский лидер в разговоре однозначно не подтвердил планы США о передаче Abrams Украине.

Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
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