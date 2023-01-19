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16 минут назад

Пентагон считает, что еще не пришло время для поставок Украине танков Abrams

ТАСС

Администрация Соединенных Штатов считает, что сейчас еще не время поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину.

Кол подчеркнул, что США не готовы к поставкам Abrams ВСУ.

"Я просто не думаю, что пришло [для этого] время, - сказал замминистра, чьи слова приводит агентство Reuters. - Танк Abrams - это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель".

Шольц захотел получить Abrams в случае передачи Киеву танков Leopard

В среду газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Украине танки Abrams. Кола попросили прокомментировать эту информацию.

"Я думаю, что если есть опасения по поводу того, что мы в одиночку предоставим этот потенциал, то это не должно вызывать беспокойства", - ответил он. При этом агентство подчеркивает, что замминистра не подтверждал, что США пойдут на такого рода условия. "Но в конце концов, правительство Германии примет суверенное решение", - добавил Кол.

Он полагает, что отправка Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley, обучение ВСУ применению в бою западных вооружений должны позволить Киеву изменить динамику конфликта на Украине, "имея возможность вести огонь и маневрировать за счет использования более механизированных сил".

"Действительно, то, на чем мы сосредоточены, это предоставление этих средств Украине для следующей фазы конфликта, чтобы действительно попытаться изменить эту динамику и продолжить импульс, который Украина имела в конце лета и в начале осени", - утверждал Кол.

Ожидается, что объем очередного пакета военной помощи, который США собираются предоставить в пятницу Украине, может составить $2,6 млрд. По данным агентства Associated Press, в него могут быть включены в том числе порядка 100 американских боевых бронированных машин Stryker и по меньшей мере 50 Bradley.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон выделил на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого западными странами на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

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