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29 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 19 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 19 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

В Калининградской области мобилизованные учатся применять ручные гранаты

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На общевойсковом полигоне Балтийского флота в Калининградской области мобилизованные для участия в боях на Украине занимаются тактической и огневой подготовкой. Об этом говорится на сайте Министерства обороны РФ.

Тренировки проходят под руководством инструкторов с опытом боевых действий на Украине. Военнослужащие отрабатывают навыки метания оборонительных и наступательных гранат.

Суд арестовал мобилизованного, который попытался сбежать из зоны боевых действий

Военный суд в Москве арестовал младшего сержанта, обвиняемого в дезертирстве из зоны специальной военной операции. Семеро его сослуживцев проходят по аналогичному делу, сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что младший сержант Евгений Кравченко и его сослуживцы были призваны из Калининградской области в сентябре. Затем они неожиданно явились в полицию в Подольске. При себе у них были четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Выяснилось, что после мобилизации их доставили в полевой лагерь на территории ЛНР. Командиры поручили им строительство землянок, но не снабдили ни формой, ни провизией, но при этом обещали отправить на фронт в ближайшее время.

На основе всех этих факторов мобилизованные приняли решение бежать. Они купили гражданскую одежду, еду и добрались до Подольска с помощью общественного транспорта. Конечной целью был родной Калининград, однако до места назначения мобилизованные так и не добрались.

Статья за «дезертирство» предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тульские мобилизованные попросили прислать им гитару

Мобилизованные для участия в боях на Украине из Тульской области попросили земляков прислать им гитару в зону боевых действий. Об этом пишет издание «Тульские новости» со ссылкой на группу «Общественная палата I Тульская область» в «ВКонтакте».

Уточняется, что музыкальный инструмент военнослужащим отправила Татьяна Доронина. Когда-то гитара принадлежала ее брату, у которого была своя любительская музыкальная группа.

«Теперь гитара нужнее там, где наши ребята», — считает Татьяна.

Армия,Евгений Кравченко,Татьяна Доронина,Минобороны России,Коммерсант,
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