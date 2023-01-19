Спецоперация на Украине 19 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 января 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Путин: Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине

Видео дня

Все действия России на Украине направлены на прекращение боевых действий в Донбассе, которые ведутся там с 2014 года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что война в Донбассе шла с 2014 года и не прекращалась — там применяли артиллерию, тяжелую технику, танки и авиацию.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну», — пояснил Путин.

Он также заявил, что защита людей, проживающих на этой территории, остается одной из главных целей России.

Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в ходе спецоперации

Экипажи самолетов РФ нанесли ракетные удары по бронетехнике и военным объектам армии Украины. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Уточняется, что экипажи после запуска ракет выпустили тепловые ловушки и вернулись в точку вылета. По предварительной информации, в результате этой атаки бронетехника и замаскированные полевые позиции армии Украины были уничтожены.

Стрелков оценил шансы России и Украины на победу

Решающего численного превосходства для победы нет ни у Москвы, ни у Киева, хотя обе стороны конфликта обладают некоторыми преимуществами. У России есть перевес по отдельным образцам в боевой технике, а у Украины в наличии эффективные РСЗО HIMARS. Об этом рассказал бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в беседе с НСН.

Он пояснил, что украинская сторона укрепляет свои позиции на всех линиях фронта, новое масштабное сражение «висит в воздухе». Наступление начнет либо Москва, либо Киев, но ни у одной из сторон нет решающего численного превосходства.

Стрелков подчеркнул, что частичная мобилизация не помогла армии РФ создать численное превосходство в живой силе, перевеса в боевой технике тоже нет, хотя по отдельным образцам у России преимущество. Контролировать воздух российская авиация также не в состоянии. У Киева ситуация не лучше, хотя есть и свои козыри в виде HIMARS и большого количества самонаводящихся снарядов.