Стало известно о решении ВСУ воспользоваться затишьем в Херсоне

Командование Военных сил Украины перебросило часть войск с херсонского направления в Донбасс. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что сейчас на херсонском направлении относительное затишье, чем руководство Киева и решило воспользоваться. Часть украинских войск перешла на донецкий фронт, отметил Сальдо.
Он добавил, что в данный момент на линии боевого соприкосновения в Херсонской области преобладают обстрелы и бои местного значения. Российские военнослужащие «давят» противника, проводят диверсии и вылазки на правом берегу, а также ведут контрбатарейную борьбу с украинскими минометчиками и артиллеристами.