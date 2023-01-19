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45 минут назад

Стало известно о решении ВСУ воспользоваться затишьем в Херсоне

Елена Прошина

Командование Военных сил Украины перебросило часть войск с херсонского направления в Донбасс. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Стало известно о решении ВСУ воспользоваться затишьем в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что сейчас на херсонском направлении относительное затишье, чем руководство Киева и решило воспользоваться. Часть украинских войск перешла на донецкий фронт, отметил Сальдо.

Он добавил, что в данный момент на линии боевого соприкосновения в Херсонской области преобладают обстрелы и бои местного значения. Российские военнослужащие «давят» противника, проводят диверсии и вылазки на правом берегу, а также ведут контрбатарейную борьбу с украинскими минометчиками и артиллеристами.

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Армия,Владимир Сальдо,
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