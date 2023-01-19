Стало известно о решении ВСУ воспользоваться затишьем в Херсоне

Командование Военных сил Украины перебросило часть войск с херсонского направления в Донбасс. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он пояснил, что сейчас на херсонском направлении относительное затишье, чем руководство Киева и решило воспользоваться. Часть украинских войск перешла на донецкий фронт, отметил Сальдо.