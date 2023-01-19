В Турции прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Министр напомнил, что существуют предположения о том, что на членстве стран в альянсе позитивно отразится успешное обсуждение в Конгрессе сделки Анкары и Вашингтона по поставкам истребителей F-16. Он опроверг эти мнения и подчеркнул, что одни переговоры не зависят от других.