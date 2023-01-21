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54 минуты назад

За сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 111 боеприпасов

ТАССиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 18 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), ранены три мирных жителя. Об этом сообщило в ночь на субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

За сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 111 боеприпасов
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАССПресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По его данным, обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня. Всего зафиксировано 18 обстрелов, выпущено 111 боеприпасов.

Под огнем оказались Александровка, Гольмовский, Горловка, Донецк, Карло-Марксово и Пантелеймоновка.

В результате обстрелов ранены три мирных жителя, повреждены восемь домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.

В предыдущие сутки со стороны ВСУ было зафиксировано 35 обстрелов.

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