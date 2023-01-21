За сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 111 боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 18 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), ранены три мирных жителя. Об этом сообщило в ночь на субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По его данным, обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня. Всего зафиксировано 18 обстрелов, выпущено 111 боеприпасов.

Под огнем оказались Александровка, Гольмовский, Горловка, Донецк, Карло-Марксово и Пантелеймоновка.

В результате обстрелов ранены три мирных жителя, повреждены восемь домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.