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1 час назад

В США рассказали, что в новом пакете военной помощи Украине не будет танков

Илья Родин

Вашингтон на этой неделе может объявить об очень крупном пакете военной помощи Украине. По предварительным данным, в нем не будет тяжелой бронетехники, пишет CNN со ссылкой на источники.

«Этот запрос Киева США пока не собираются удовлетворять»
Фото:  U.S. Air Force / Roland Balik U.S. Air Force / Roland Balik

Источник рассказал, что в США в ближайшие дни объявят об отправке киевским военным одного из крупнейших пакетов военной помощи. Вместе с тем, в пакете не будет танков.

«Киев просит современные танки - запрос, который США пока не собираются удовлетворять», - подчеркнул собеседник телеканала.

Автор статьи напомнил, что в январе 2023 года Великобритания и Польша анонсировали поставки танков Киеву. На фоне этого, отметил обозреватель, Штаты стали проявлять определенную осторожность в предоставлении Украине военной помощи.

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Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву до конца недели. На вопрос журналистов о том, будут ли в нем танки, чиновник констатировал, что не желает «опережать события», сообщает ТАСС.

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