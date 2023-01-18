«Этот запрос Киева США пока не собираются удовлетворять»

Вашингтон на этой неделе может объявить об очень крупном пакете военной помощи Украине. По предварительным данным, в нем не будет тяжелой бронетехники, пишет CNN со ссылкой на источники.
Источник рассказал, что в США в ближайшие дни объявят об отправке киевским военным одного из крупнейших пакетов военной помощи. Вместе с тем, в пакете не будет танков.
«Киев просит современные танки - запрос, который США пока не собираются удовлетворять», - подчеркнул собеседник телеканала.
Автор статьи напомнил, что в январе 2023 года Великобритания и Польша анонсировали поставки танков Киеву. На фоне этого, отметил обозреватель, Штаты стали проявлять определенную осторожность в предоставлении Украине военной помощи.
Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву до конца недели. На вопрос журналистов о том, будут ли в нем танки, чиновник констатировал, что не желает «опережать события», сообщает ТАСС.