Шольц: «Чтобы конфликт закончился, РФ должна потерпеть неудачу»

Россия должна потерпеть неудачу в своей операции на Украине для завершения военных действий, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.
«Чтобы конфликт закончился, Россия должна потерпеть неудачу», — приводит его слова N-TV.
Он пообещал продолжать поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».
Российский президент Владимир Путин назвал победу России неизбежной.
Он выразил уверенность в том, что работа оборонно-промышленного комплекса в этом поможет.