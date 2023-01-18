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36 минут назад

Шольц: Россия должна потерпеть неудачу для завершения боевых действий на Украине

RT на русскомиещё 1

Россия должна потерпеть неудачу в своей операции на Украине для завершения военных действий, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

Шольц: «Чтобы конфликт закончился, РФ должна потерпеть неудачу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чтобы конфликт закончился, Россия должна потерпеть неудачу», — приводит его слова N-TV.

Он пообещал продолжать поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Российский президент Владимир Путин назвал победу России неизбежной.

Он выразил уверенность в том, что работа оборонно-промышленного комплекса в этом поможет.

Армия,В мире,Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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