Командир спецназа «Ахмат» рассказал о боях в Артемовске

Российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (украинское название — Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов, передает телеканал «Россия 1».

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По его словам, бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на данный момент блокируют Артемовск, имеющий важнейшее значение в обеспечении украинской группировки в Донбассе. Он подчеркнул, что населенный пункт «обжат с правой стороны».

«Перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим», — рассказал Алаудинов.

Российский военный уточнил, что по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои. Он подчеркнул, что противник несет большие потери в живой силе и технике.