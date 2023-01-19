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19 минут назад

На Западе оценили ковбойский подход Пригожина к спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заступается за российских солдат на Украине и все больше критикует политику Министерства обороны России. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

На Западе оценили ковбойский подход Пригожина к спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что Пригожин подвергает критике введенное российским командованием ограничение на использование российскими бойцами на фронте мобильной техники, говоря о необходимости гаджетов для ведения современной войны.

Издание, ссылаясь на экспертную оценку ISW, отмечает, что подобный «ковбойский подход» Пригожина не подходит для поддержания эффективной и дисциплинированной современной армии.

«Планшеты и смартфоны крайне необходимы для ведения современной войны. Имеются точные геоданные, включая высоты и другие секреты местности», — приводит слова российского бизнесмена его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Также глава российской ЧВК раскритиковал слова генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал бритье «элементарным требованием воинской дисциплины», выступив в защиту бойцов, носящих на фронте бороды.

«Немалая часть как мусульман, так и православных по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал сообщения о запрете на ношение бороды, а также использование планшетов и личного транспорта среди российских военных.

Армия,ЧВК Вагнера ,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Виктор Соболев,Минобороны России,
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