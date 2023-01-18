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14 минут назад

Канада анонсировала передачу Украине 200 бронеавтомобилей Senator

Илья Родин

Канада передаст украинским военным 200 бронеавтомобилей Senator, рассказала во время визита в Киев канадский министр обороны Анита Ананд. Она уточнила, что стоимость этого пакета военной помощи составит свыше $90 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Канада анонсировала передачу Украине 200 бронеавтомобилей Senator
Фото: roshel.ca roshel.ca

Отмечается, что с февраля 2022 года Канада предоставила военную помощь Киеву в размере $1 млрд.

Во время поездки Ананд встретилась с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Стороны обсудили свое предстоящее участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, запланированном 20 января 2023 года на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Напомним, что бронеавтомобиль Senator производится канадской компанией Roshel с 2018 года на шасси F550 от Ford. Его масса составляет 8 тонн, он оснащается пулеметом или автоматическим гранатометом, может перевозить до 12 человек.

Армия,СВО,Алексей Резников,Ford,
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