Канада анонсировала передачу Украине 200 бронеавтомобилей Senator

Канада передаст украинским военным 200 бронеавтомобилей Senator, рассказала во время визита в Киев канадский министр обороны Анита Ананд. Она уточнила, что стоимость этого пакета военной помощи составит свыше $90 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

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Отмечается, что с февраля 2022 года Канада предоставила военную помощь Киеву в размере $1 млрд.

Во время поездки Ананд встретилась с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Стороны обсудили свое предстоящее участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, запланированном 20 января 2023 года на авиабазе Рамштайн в ФРГ.