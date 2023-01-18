В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией

Поставки оружия Украине являются единственным способом договориться с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
«Президент [России Владимир] Путин не проявляет никаких признаков подготовки к миру, и поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя. Это поворотный момент в войне, который требует значительного увеличения поддержки Украины», — сказал генсек в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что страны НАТО должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности. «Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — подчеркнул Джоанэ.