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36 минут назад

В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией

Lenta.ru

Поставки оружия Украине являются единственным способом договориться с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией
Фото: ShutterstockShutterstock

«Президент [России Владимир] Путин не проявляет никаких признаков подготовки к миру, и поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя. Это поворотный момент в войне, который требует значительного увеличения поддержки Украины», — сказал генсек в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что страны НАТО должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности. «Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — подчеркнул Джоанэ.

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