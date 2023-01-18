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34 минуты назад

Европарламент призвал Германию разрешить поставки танков Leopard 2 Украине

Елена Прошина

Европейский парламент призвал канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает Deutsche Welle (внесено в реестр СМИ-иноагентов в России).

ЕП призвал Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что на заседании в Страсбурге депутаты одобрили это предложение подавляющим большинством голосов. Согласно обращению парламента, существует необходимость создания европейского консорциума с целью немедленной поставки танков Leopard 2 Украине. Автором обращения является член Европарламента из Германии Райнхард Бютикофер.

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Отмечается, что такое обращение выглядит довольно необычным, особенно если учитывать то, что документ был подготовлен политиком от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.

Ранее стало известно, что если Германия всё же решит отправить Leopard 2 Украине, то в 2023 году немецкая промышленность сможет поставить 10-15 таких танков.

Армия,В мире,СВО,Олаф Шольц,Европарламент,
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