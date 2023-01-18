ЕП призвал Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине

Европейский парламент призвал канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает Deutsche Welle (внесено в реестр СМИ-иноагентов в России).

Уточняется, что на заседании в Страсбурге депутаты одобрили это предложение подавляющим большинством голосов. Согласно обращению парламента, существует необходимость создания европейского консорциума с целью немедленной поставки танков Leopard 2 Украине. Автором обращения является член Европарламента из Германии Райнхард Бютикофер.

Отмечается, что такое обращение выглядит довольно необычным, особенно если учитывать то, что документ был подготовлен политиком от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.