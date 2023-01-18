Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Frederic Sierakowski/Global Look Press Frederic Sierakowski/Global Look Press

«В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — заявил Столтенберг.

По его словам, Киеву нужны не только танки, но и «больше систем ПВО», а также «запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники».

Ранее стало известно, что Украина должна получить не менее 100 танков от западных стран для контрнаступления. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов из лондонского Международного института стратегических исследований.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.