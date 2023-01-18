В Канаде заявили, что передадут Украине 200 бронетранспортеров

Власти Канады намерены передать вооруженным силам Украины 200 бронетранспортеров Senator. Такое заявление сделала министр национальной обороны Анита Ананд по итогам прошедшего в среду визита в Киев, информация о котором размещена на официальном сайте правительства североамериканской страны.
"Во время сегодняшнего продуктивного визита в Киев я встретился с украинскими официальными лицами, в том числе с моим другом и коллегой министром Алексеем Резниковым, чтобы узнать о самых насущных потребностях Украины в области безопасности и подтвердить твердую поддержку со стороны Канады. Сегодняшняя передача в дар 200 единиц бронетехники демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа", - отметила Ананд.
Бронетранспортеры Senator являются не боевой, а полицейской техникой. Такая информация указана на сайте канадской компании Roshel, которая занимается их производством. "Бронетранспортер Senator является флагманской моделью Roshel, которая может эффективно применяться при различных сценариях. Roshel разработал многофункциональный и многоцелевой БТР специально для применения правоохранительными органами и пограничными патрулями", - говорится в описании модели боевой машины.
Не известно, будут ли БТР поставляться с каким-либо вооружением, на изображениях на сайте производителя отсутствуют фотографии установленных пулеметов или пушек. Однако, как сообщали ранее украинские ресурсы, на автомобиль могут быть установлены пулеметы и станковые гранатометы. Годом ранее Канада уже поставила Киеву восемь бронемашин, включая Senator.
По информации канадского правительства, с начала 2022 года помощь Киеву со стороны Оттавы в различных формах составила около 5 млрд канадских долларов ($3,74 млрд), при этом объем военной помощи с учетом объявленных в среду поставок превышает 1 млрд канадских долларов (около $747 млн). ВСУ были поставлены 155-миллиметровые гаубицы M777, противотанковые гранатометы, ручные гранаты и боеприпасы. Также правительство Канады объявило о том, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (примерно $303 млн).