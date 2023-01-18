Путин заявил о росте потребностей России в боевой технике

Президент России Владимир Путин заявил в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге, что количество боевой техники возрастает, но и потребности в ней увеличиваются. Об этом пишет «Газета.Ru».

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«Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас [в ней] возрастают», - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что постепенно будет решаться и задача выпуска гражданской продукции. Таким образом, будут и военные, и гражданские заказы.

Глава государства уточнил, что в стране начали воссоздавать оборонную промышленность, в том числе Обуховский завод, задолго до начала спецоперации на Украине, сообщает «Лента.ру».