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17 минут назад

Путин рассказал о растущих потребностях России в боевой технике

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге, что количество боевой техники возрастает, но и потребности в ней увеличиваются. Об этом пишет «Газета.Ru».

Путин заявил о росте потребностей России в боевой технике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас [в ней] возрастают», - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что постепенно будет решаться и задача выпуска гражданской продукции. Таким образом, будут и военные, и гражданские заказы.

Путин назвал русское оружие оружием победы

Глава государства уточнил, что в стране начали воссоздавать оборонную промышленность, в том числе Обуховский завод, задолго до начала спецоперации на Украине, сообщает «Лента.ру».

Путин отметил, что концерн производит очень нужную продукцию, в высшей степени востребованную на мировых рынках вооружения. Он добавил, что в настоящее время она нужна прежде всего в ВС РФ.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
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