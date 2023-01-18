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21 минуту назад

Названы сроки вторжения Китая на Тайвань

Lenta.ru

Китай может напасть на Тайвань в 2027 году. Об этом в интервью британскому каналу Sky News заявил глава МИД острова Джозеф Ву.

Названы сроки вторжения Китая на Тайвань
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Тайваньский дипломат связал возможное вторжение с переизбранием нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина на четвертый срок в 2027 году.

«Говоря о ситуации в Китая, можно видеть, что экономика страны идет на спад, люди недовольны, бизнес в сфере недвижимости, похоже, тает на глазах», — сказал министр.

По словам Джозефа Ву, китайский лидер за неимением реальных достижений в экономике и политике страны во время своего председательства постарается отвлечь внимание китайцев от внутренних проблем вторжением на Тайвань.

Китай объяснил разницу украинского и тайваньского кризиса

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон отмечает активное движение военных судов китайской армии вокруг Тайваня.

Армия,Ллойд Остин,Цзиньпин Си,
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