Названы сроки вторжения Китая на Тайвань

Китай может напасть на Тайвань в 2027 году. Об этом в интервью британскому каналу Sky News заявил глава МИД острова Джозеф Ву.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Тайваньский дипломат связал возможное вторжение с переизбранием нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина на четвертый срок в 2027 году.

«Говоря о ситуации в Китая, можно видеть, что экономика страны идет на спад, люди недовольны, бизнес в сфере недвижимости, похоже, тает на глазах», — сказал министр.

По словам Джозефа Ву, китайский лидер за неимением реальных достижений в экономике и политике страны во время своего председательства постарается отвлечь внимание китайцев от внутренних проблем вторжением на Тайвань.