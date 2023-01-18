Путин заявил о росте потребностей России в боевой технике

"Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он.