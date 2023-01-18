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30 минут назад

Путин заявил о росте потребностей России в боевой технике

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", который входит в концерн "Алмаз-Антей", что количество боевой техники РФ и потребности в ней возрастают, притом, что производство на предприятиях военно-промышленного комплекса гражданской продукции остается актуальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о росте потребностей России в боевой технике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он.

По словам президента, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна составлять 30%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, что в данный период нужно, в первую очередь, организовать ежедневное восполнение вооружений, чтобы обеспечить военных всем необходимым для решения задач.

Армия,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Алмаз-Антей,
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