Власти рассматривают возможность предоставить отсрочку от службы в армии для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), такой вопрос скоро будет решен. Об этом на встрече с работниками Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» заявил президент России Владимир Путин, ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из работников предприятия.
Глава государства напомнил, что работники ОПК не попали под частичную мобилизацию. По его данным, около 830 тысяч человек, которые задействованы в производстве, не попали под призыв.