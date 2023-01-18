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57 минут назад

Путин ответил на вопрос об отсрочке от армии для работников предприятий ОПК

Lenta.ruиещё 3

Власти рассматривают возможность предоставить отсрочку от службы в армии для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), такой вопрос скоро будет решен. Об этом на встрече с работниками Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» заявил президент России Владимир Путин, ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из работников предприятия.

Путин назвал ключевую задачу ОПК

Глава государства напомнил, что работники ОПК не попали под частичную мобилизацию. По его данным, около 830 тысяч человек, которые задействованы в производстве, не попали под призыв.

Армия,Видео,Владимир Путин,Алмаз-Антей,
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