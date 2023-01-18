«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из работников предприятия.