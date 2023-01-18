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1 час назад

Мишустин озвучил главную задачу властей в рамках СВО

Мария Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти должны в первую очередь организовать ежедневное восполнение военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что у российских солдат должно быть все необходимое для решения их задач.

«Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, а также других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве», - сказал он.

Мишустин отметил, что в стране необходимо наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и закупать для них новое оборудование.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Минпромторг из-за отсутствия заказов на самолеты на некоторых предприятиях авиапрома.

Мишустин заявил, что промышленность постепенно выравнивает ситуацию с поставками для СВО

Путин заявил, что работа по обеспечению заказами на самолеты, в том числе для военных, идет «слишком долго». Как отметил президент, предприятия должны знать перспективы по заказам, чтобы нанимать рабочих и содержать производственные мощности.

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