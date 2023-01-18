Бывший хоккеист "Челмета" Подставкин погиб в зоне СВО

"28 декабря в ходе СВО погиб челябинский хоккеист, воспитанник "Мечела" Александр Подставкин. В своей профессиональной карьере он выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за "Челмет", а также играл в Смоленске и Чебаркуле . Сил семье и родным. Светлая память", - говорится в сообщении портала.

В декабре сообщалось, что около ста спортсменов, выразивших желание принять участие в спецоперации, начали проходить подготовку к боевым действиям в специальном учебном центре в Гудермесе. Во время проходившего в Москве чемпионата по боевым искусствам среди национальных федераций по различным видам единоборств, около ста участников соревнований заявили о желании вступить в отряд добровольцев и отправиться в зону боевых действий.