Бывший хоккеист "Челмета" Подставкин погиб в зоне СВО

Бывший игрок челябинского клуба "Челмет" из Челябинска Александр Подставкин погиб во время проведения спецоперации на Украине, сообщает издание Chelyabinskhockey.ru.
"28 декабря в ходе СВО погиб челябинский хоккеист, воспитанник "Мечела" Александр Подставкин. В своей профессиональной карьере он выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за "Челмет", а также играл в Смоленске и Чебаркуле. Сил семье и родным. Светлая память", - говорится в сообщении портала.
"Челмет" является фарм-клубом челябинского "Трактора", который является участником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В декабре сообщалось, что около ста спортсменов, выразивших желание принять участие в спецоперации, начали проходить подготовку к боевым действиям в специальном учебном центре в Гудермесе. Во время проходившего в Москве чемпионата по боевым искусствам среди национальных федераций по различным видам единоборств, около ста участников соревнований заявили о желании вступить в отряд добровольцев и отправиться в зону боевых действий.
Среди добровольцев — двукратный чемпион России по карате, первый замминистра спорта и молодежной политики Хабаровского края Всеволод Мохирев.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова поделилась мнением об отказе российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Ивана Проворова принять участие в акции по поддержке ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата с "Анахаймом".