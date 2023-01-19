Российский военный раскрыл детали взятия поселка Соль

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, как российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

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«Населенный пункт Соль небольшой, поэтому его жестко штурманули, быстро. Кто успел сдаться – сдались», – сказал боец агентству ТАСС.

По словам Новикова, украинские военные бежали из Соли еще неделю назад, когда российские войска взяли Соледар.

Накануне Минобороны РФ подтвердило, что населенный пункт Соль перешел под контроль российских военных. в ведомстве отметили, что поселок освобождали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и «ракетных войск и артиллерии Южного военного округа».