В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
10 минут назад

Российский военный раскрыл детали взятия поселка Соль

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, как российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

Российский военный раскрыл детали взятия поселка Соль
Фото: ТАССТАСС

«Населенный пункт Соль небольшой, поэтому его жестко штурманули, быстро. Кто успел сдаться – сдались», – сказал боец агентству ТАСС.

По словам Новикова, украинские военные бежали из Соли еще неделю назад, когда российские войска взяли Соледар.

Накануне Минобороны РФ подтвердило, что населенный пункт Соль перешел под контроль российских военных. в ведомстве отметили, что поселок освобождали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и «ракетных войск и артиллерии Южного военного округа».

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что Небензя назвал виновных в трагедии в Днепропетровске.

Армия,Владимир Новиков,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители