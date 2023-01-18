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22 минуты назад

В Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Соль

Мария Иванова

В Минобороны РФ рассказали, что населенный пункт Соль в ДНР перешел под контроль российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны подчеркнули, что населенный пункт был взят добровольцами штурмовых отрядов, которых поддерживала авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.

Чуть меньше недели назад под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.

В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

Армия,Видео,Минобороны России,
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