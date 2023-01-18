В Минобороны РФ рассказали, что населенный пункт Соль в ДНР перешел под контроль российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минобороны подчеркнули, что населенный пункт был взят добровольцами штурмовых отрядов, которых поддерживала авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.
Чуть меньше недели назад под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.
В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».