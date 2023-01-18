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19 минут назад

Авиация ВКС России сбила Су-25 ВВС Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Российские истребители за сутки уничтожили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил в небе над Донецкой народной республикой, сообщили в Минобороны России.

Авиация ВКС России сбила Су-25 ВВС Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Су-25 сбит возле населенного пункта Яблоновка, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

ПВО за сутки уничтожили семь украинских беспилотников над поселками Кривошеевка, Червонопоповка, Красноречное и городом Кременная (ЛНР). Также проведен перехват снаряда РСЗО «Ольха» у поселка Владимировка (ДНР).

С начала спецоперации уничтожены 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотников, 401 ЗРК, 7563 танка и других бронированных машин, 985 машин РСЗО, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов.

На прошлой неделе ВС России в ДНР сбили украинский Су-25.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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