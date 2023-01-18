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18 января

Депутат Соболев объяснил запрет на бороду и гаджеты в армии воинской дисциплиной

Газета.Ru

Депутат комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с РБК объяснил, по какой причине в российской армии запрещено носить бороду и персональные гаджеты.

Депутат Соболев объяснил запрет на бороду и гаджеты в армии воинской дисциплиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это элементарное требование воинской дисциплины. <...> Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его», — рассказал он.

Соболев также добавил, что все требования к солдату прописаны в уставе воинской службы.

Парламентарий указал, что запрещено пользоваться личными гаджетами, без которых нет возможности контролировать беспилотники и иную современную технику.

По его словам, «запрещено применять средства связи, делающими человека целью для противника».

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг слухи о возможном запрете в Вооруженных силах Российской Федерации на ношение бороды, использование планшетов и личного автотранспорта.

Армия,Денис Пушилин,Виктор Соболев,
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