Генерал объяснил возмутивший Пушилина запрет на бороды в армии

«Основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом», — сказал депутат.