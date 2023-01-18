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19 минут назад

Генерал объяснил возмутивший Пушилина запрет на бороды в армии

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил запрет на ношение бороды и использование личных планшетов в армии. Его комментарий приводит РБК.

Генерал объяснил возмутивший Пушилина запрет на бороды в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого некоторые военкоры рассказали, что в зоне проведения спецоперации на Украине солдат пытаются принудить к уставным порядкам.

«Кроме попыток запретить "неуставной" автотранспорт, фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать», — отметил военкор ДаниДаниил Безсонов.

Позже эта информация возмутила врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

«Связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — опроверг он информацию в обращении в Telegram-канале.

Соболев указал, что запрет на ношение бород является элементарным требованием воинской дисциплины.

«Основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом», — сказал депутат.

Генерал связал запрет на личные гаджеты тем, что нельзя пользоваться средствами связи, которые делают человека целью для противника. Соболев подчеркнул, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.

Ранее депутат счел неэффективным предложение об увеличении призывного возраста в России.

Армия,Даниил Безсонов,Денис Пушилин,Виктор Соболев,Госдума,
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