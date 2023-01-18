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21 минуту назад

Daily Mail: Армия Великобритании сократилась на треть из-за помощи Украине

Российская Газета

Из-за военной помощи Украине и снижения материального обеспечения Вооруженных сил Великобритании число новобранцев вновь прибывших в армию за год сократилось почти на 30 процентов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Армия Великобритании сократилась на треть из-за помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В издании сообщили, что генералитет Британии обеспокоен резким сокращением числа новобранцев. Отмечается также, что на 17 процентов увеличилось число тех, кто покинул армию после окончания контракта или по пенсионному возрасту.

Командующий сухопутными силами ВС Британии генерал Патрик Сандерс обратил внимание на то, что активная помощь Украине в виде поставок военных припасов, оборудования и вооружений значительно ослабила боеготовность собственной армии Великобритании и вызвала кадровые проблемы.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал Зеленскому по телефону о планах поставить Challenger-2, плюс к танкам - артиллерийские системы. Точное число танков не сообщается, но уже многие английские СМИ уже написали, что их будет очень мало.

Армия,Риши Сунак,Патрик Сандерс,
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