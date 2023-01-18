Армия Великобритании сократилась на треть из-за помощи Украине

Из-за военной помощи Украине и снижения материального обеспечения Вооруженных сил Великобритании число новобранцев вновь прибывших в армию за год сократилось почти на 30 процентов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В издании сообщили, что генералитет Британии обеспокоен резким сокращением числа новобранцев. Отмечается также, что на 17 процентов увеличилось число тех, кто покинул армию после окончания контракта или по пенсионному возрасту.

Командующий сухопутными силами ВС Британии генерал Патрик Сандерс обратил внимание на то, что активная помощь Украине в виде поставок военных припасов, оборудования и вооружений значительно ослабила боеготовность собственной армии Великобритании и вызвала кадровые проблемы.