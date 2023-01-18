Спецоперация на Украине 18 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 января 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Шойгу сообщил, что в военных округах и новых субъектах вырастет количество полигонов

Видео дня

Число полигонов для подготовки специалистов в военных округах России и новых субъектах вырастет в связи с увеличением численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Сергея Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности ВС РФ.

«Увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах вооруженных сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме», — заявил министр обороны.

Как отметил глава военного ведомства, особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, а также своевременную подачу вооружения и спецтехники, других материальных средств в объединения, соединения и воинские части.

В США сообщили о панике в ВСУ из-за успешных действий российских военных

В Вооруженных силах Украины произошла паника на фоне успешных действий российских военных во время специальной военной операции, сообщил в эфире YouTube-канала Redacted экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, медики Украины перегружены из-за количества поступающих раненых, а также из-за необходимости вытаскивать их с поля боя.

«И вот, наконец, есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили», — сказал эксперт.

Отмечается, что часть украинских военных сдается российской стороне, при этом остальные, пытаясь сбежать, попадают в руки киевской полиции, которая казнит их. Макгрегор считает, что Минобороны Украины посылает своих граждан умирать, чтобы доказать США, Европейскому союзу и НАТО, что их деньги тратятся не зря.

Военкор показал кадры боя российских военных изнутри танка

Военный корреспондент издания «Известия» Дмитрий Астрахань показал в Telegram видео, на котором видна работа российских танкистов изнутри боевой машины.

На кадрах запечатлено, как военные танкового экипажа 5-ой бригады 1АК ведут огонь по Красногоровскому вентстволу.