Швейцария запретила реэкспорт своего оружия на Украину

Бывший президент Швейцарии Иньяцио Кассис также обещал не поддаваться давлению, а в Минэкономики страны в ноябре даже ввели эмбарго на поставки оружия, причем как Украине, так и России. Впрочем, оно осуществлялось и до этого, но на основе законов, регулирующих контроль за имуществом и военное имущество.