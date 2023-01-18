Порошенко заявил, что готовит срочный груз для военных

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что совместно с волонтерами подготовили очередной груз для украинских военых. 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро пребудут к линии соприкосновения. Об этом он написал в Facebook .
"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с воинами, которые долгие месяцы давали бой россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили вздрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз - сто тысяч маленьких пакетиков, а значит, сто тысяч спасенных рук и ног", - гласит пост политика.
Также для волонтерских пикапов, которыми пользуются военные, куплены "болотные" шины - они позволят автомобилям ездить по бездорожью, добавил Порошенко. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что порядка 100 военных Вооруженных сил Украины за последние несколько дней доставлены из Донбасса в больницы с обморожениями. Он добавил, что у около 40% госпитализированных военных ВСУ диагностированы тяжелые обморожения, послужившие причиной ампутации конечностей.