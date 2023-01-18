В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
39 минут назад

Порошенко заявил, что готовит срочный груз для военных

Газета.Ru

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что совместно с волонтерами подготовили очередной груз для украинских военых. 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро пребудут к линии соприкосновения. Об этом он написал в Facebook .

Порошенко заявил, что готовит срочный груз для военных
Фото: Kyodo/ReutersKyodo/Reuters

"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с воинами, которые долгие месяцы давали бой россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили вздрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз - сто тысяч маленьких пакетиков, а значит, сто тысяч спасенных рук и ног", - гласит пост политика.

Также для волонтерских пикапов, которыми пользуются военные, куплены "болотные" шины - они позволят автомобилям ездить по бездорожью, добавил Порошенко. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что порядка 100 военных Вооруженных сил Украины за последние несколько дней доставлены из Донбасса в больницы с обморожениями. Он добавил, что у около 40% госпитализированных военных ВСУ диагностированы тяжелые обморожения, послужившие причиной ампутации конечностей.

Армия,Андрей Марочко,Петр Порошенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители